Россияне обстреляли химическими боеприпасами село под Ореховым, - Тарнавский

Российские войска вчера, 6 августа, с помощью химических боеприпасов обстреляли район села Новоданиловка в Запорожской области.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский , сообщает РБК-Украина .

Отмечается, что враг в нарушение всех конвенций совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (предположительно хлорпикрин).

Это произошло в районе села Новоданиловка, которое расположено рядом с городом Орехов. Тарнавский сообщил, что в результате этого обстрела люди не пострадали.а

Фото: Новоданиловка (deepstatemap.live)

"Россияне пытаются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится", - добавил командующий.

Использование химического оружия во время войны в Украине

Ранее сообщалось, что Россия активно применяет химическое оружие против Сил обороны на Бахмутском направлении.

Руководитель службы связей с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский рассказывал, что речь идет о химическом элементе люизит.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказывало, что российские кафиры могли применить химическое оружие на временно оккупированных территориях Запорожской области.