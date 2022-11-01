Новый массированный удар по Украине и прекращение мобилизации в РФ: новости за 31 октября

Война России против Украины: последние новости

Россияне нанесли новый массированный удар по Украине

Утром 31 октября Российская Федерация прибегла к массированному удару по территории Украины. В ряде областей раздались взрывы, были попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

Всего оккупанты выпустили по Украине 55 ракет, 45 из которых удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны. По предварительным данным, 13 человек получили ранения.

Без официального указа. Путин заявил, что мобилизация в России завершена

Призыв в рамках частичной мобилизации в Российской Федерации завершен.

"Да конечно, это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить", - заявил президент РФ Владимир Путин.

У Путина есть не менее трех двойников, - Буданов

У российского президента Владимира Путина есть не менее трех двойников. Всем им для большего сходства делали пластические операции, рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

По его словам, ранее уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

В Молдове упала российская ракета, которую сбила украинская ПВО

На севере Молдовы упала российская ракета, которую сбила украинская система противовоздушной обороны.

"Сегодня утром в северном конце города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой", - заявили в МВД Молдовы.

Из украинских портов вышли 12 судов, несмотря на отказ России от зерновой сделки

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов.

По данным Мининфраструктуры, на борту зерновозов находится 355 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Туман и ночные заморозки: какой будет погода в Украине 1 ноября

В Украине 1 ноября осадков не ожидается. Однако в западных областях утром и ночью возможен туман.

По данным синоптиков, во всех регионах сухо, но с переменной облачностью. Дождей не прогнозируется. Жителей западных областей предупреждают о тумане. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 3-8 м/с.