ВСУ уничтожили 620 оккупантов и 14 танков: новые потери РФ
Фото: ВСУ уничтожили 620 оккупантов и 14 танков (Getty Images)
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 71 820 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 71 820 (+620) человек,
- танков - 2686 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 5485 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 1728 (+4) ед,
- РСЗО - 383 (+0) ед,
- средств ПВО - 197 (+0) ед,
- самолетов - 275 (+1) ед,
- вертолетов - 253 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1413 (+1),
- крылатых ракет – 352 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4128 (+8) ед,
- специальной техники - 154 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Напомним, по данным британской разведки, российских мобилизованных отправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.
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