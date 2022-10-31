ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ применит иранские ракеты с дальностью 700 км уже в следующем месяце, - ГУР

Новина українською →
Понедельник 31 октября 2022 16:06
РФ применит иранские ракеты с дальностью 700 км уже в следующем месяце, - ГУР Фото: Иранские ракеты Zolfaghar (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 км уже в следующем месяце. Эти ракеты в отличие от изготовленных в РФ имеют большую точность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Андрея Юсова, спикера Главного управления разведки Министерства обороны Украины во время телемарафона.

Юсов, опираясь на слова Кирилла Буданова, главы ГУР, заявил, что россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой количества и будут бить по тем же целям, то есть по гражданской энергетической инфраструктуре.

"Это, безусловно, фактор, который нужно учитывать. И Украина готовится к отражению этой угрозы", - прокомментировал спикер ГУР МО.

Он добавил, что баллистические ракеты и все, что может предоставить Иран, Путин будет пытаться получить.

"Также у нас была информация по Северной Корее... И по режиму Лукашенко в Беларуси. Есть факты и подтвержденная информация о передаче танков, вооруженной техники, боезапасов для артиллерии. Не только это, часто используются и гражданские товары, гражданская техника стран, которые, например, ввели санкции против России

Юсов отметил, что история с разборкой стиральных машин, чтобы использовать микросхемы для вооружения - это не шутка, а правда. Ведь у РФ есть отставание в этих вопросах.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что Кремль стремится использовать зиму против Украины.

Кроме того, сообщалось, что глава ГУР МО спрогнозировал, когда состоится наступление на Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов Война России против Украины
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины