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Воздушные силы уничтожили два российских "Аллигатора" за три минуты

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 20:18
Воздушные силы уничтожили два российских "Аллигатора" за три минуты Фото: в Херсонской области ВСУ сбили два российских "Аллигатора" за три минуты (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 31 октября, Воздушные Силы ВСУ в Бериславском районе Херсонщины сбили два вражеских вертолета Ка-52 "Аллигатор" за три минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Воздушных Сил в Telegram.

"С 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в публикации.

Напомним, что то же зенитное подразделение неоднократно сбивало эти вертолеты. Предыдущего "Аллигатора" они приземлили 26 октября.

А чуть раньше в том же Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили за один день три российских ударных вертолета Ка-52.

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Херсонская область Воздушные силы Украины
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