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У Путина есть не менее трех двойников, - Буданов

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 19:32
У Путина есть не менее трех двойников, - Буданов Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

У российского президента Владимира Путина есть не менее трех двойников. Всем им для большего сходства делали пластические операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки, которое цитирует интервью своего начальника Кирилла Буданова для Daily Mail.

По его словам, ранее уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

"Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", - отметил Буданов.

Напомним, ранее Путин публично опроверг наличие двойников. По его словам, он якобы отказался от них еще в начале 2000-х.

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Владимир Путин Кирилл Буданов
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