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Россияне впервые с начала войны ударили по Черновицкой области: подробности от ОВА

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Черновцы , Понедельник 31 октября 2022 14:46
Россияне впервые с начала войны ударили по Черновицкой области: подробности от ОВА Фото: россияне впервые с начала войны ударили по Черновицкой области (иллюстрация / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 31 октября впервые с начала полномасштабной войны нанесли удар по Черновицкой области. Враг выпустил две ракеты по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка в эфире телемарафона.

По его словам, от удара на территории объекта произошел пожар. Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы. Пожар уже удалось локализовать.

Кроме того, он рассказал, что некоторые работники получили незначительные повреждения, однако в медицинской помощи не нуждаются. В своем Facebook Запаранюк уточнил, что речь идет о 8 пострадавших.

Он также отметил, что российские ракеты нанесли значительный ущерб энергосистеме не только региона, но и Украины.

"Сейчас идет оценка (ущерба - ред.) именно самой системы, которая пострадала. Сейчас преждевременно что-либо говорить. Но, по словам экспертов, которые осматривают объект, - это значительные повреждения для нашей энергосистемы", - сказал он.

При этом глава Черновицкой ОВА добавил, что электроснабжение в регионе есть, и, по состоянию на сейчас, его удалось стабилизировать. Однако все последствия еще прорабатываются.

Напомним, 31 октября с самого утра оккупанты атаковали города Украины ракетами. Часть из них была уничтожена системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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