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Из украинских портов вышли 12 судов, несмотря на отказ России от зерновой сделки

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 10:20
Из украинских портов вышли 12 судов, несмотря на отказ России от зерновой сделки Фото: Суда с зерном вышли из портов Одессы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" сегодня вышли 12 судов из 355 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .

Как отмечается в сообщении, представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации "Зерновой инициативы".

"Согласно предложению Объединенного Координационного центра (СКЦ) представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители РФ были проинформированы", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, разрешен проход в украинские порты под загрузку 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.

Напомним, 29 октября Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

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