Туман и ночные заморозки: какой будет погода в Украине завтра
В Украине завтра, 1 ноября, осадков не ожидается. Однако в западных областях утром и ночью возможен туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине
По данным синоптиков, во всех регионах сухо, но с переменной облачностью. Дождей не прогнозируется. Жителей западных областей предупреждают о тумане. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 3-8 м/с.
Ночью в некоторых областях возможны заморозки до 2-3 градусов. Однако на западе и в Одесской области в ночной период +3 +8 градусов.
Днем температура воздуха в среднем +7 +12 градусов. В юго-западных регионах до +13 +18 градусов, а в Прикарпатье до +20 градусов.
Погода в Киеве
Завтра в столице и Киевской области облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Ночью в Киеве температура опустится до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +10 градусов.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз на зиму, заявив, что она может быть теплее предыдущей.
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