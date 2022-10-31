Туман и ночные заморозки: какой будет погода в Украине завтра

В Украине завтра, 1 ноября, осадков не ожидается. Однако в западных областях утром и ночью возможен туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, во всех регионах сухо, но с переменной облачностью. Дождей не прогнозируется. Жителей западных областей предупреждают о тумане. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 3-8 м/с.

Ночью в некоторых областях возможны заморозки до 2-3 градусов. Однако на западе и в Одесской области в ночной период +3 +8 градусов.

Днем температура воздуха в среднем +7 +12 градусов. В юго-западных регионах до +13 +18 градусов, а в Прикарпатье до +20 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в столице и Киевской области облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью в Киеве температура опустится до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +10 градусов.