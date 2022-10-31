Без официального указа. Путин заявил, что мобилизация в России завершена

Призыв в рамках частичной мобилизации в Российской Федерации завершен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, приводимое российскими СМИ.

"Да конечно, это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить", - заявил Путин. Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что он сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации в РФ. "Но она завершена, точка поставлена", - добавил Путин.