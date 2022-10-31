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Без официального указа. Путин заявил, что мобилизация в России завершена

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Понедельник 31 октября 2022 22:24
Без официального указа. Путин заявил, что мобилизация в России завершена Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Призыв в рамках частичной мобилизации в Российской Федерации завершен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, приводимое российскими СМИ.

"Да конечно, это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить", - заявил Путин.

Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что он сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации в РФ.

"Но она завершена, точка поставлена", - добавил Путин.

Напомним, президенту РФ Владимиру Путину доложили, что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.

Также ранее Путин попробовал оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.

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