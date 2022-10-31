Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все подробности обстрела

Утром 31 октября Российская Федерация прибегла к массированному удару по территории Украины. В ряде областей раздались взрывы, были попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - в материале РБК-Украина .

Массовая тревога по территории Украины

Утром по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил украинцев о вероятности массированного пуска российских ракет. Сразу же за ним глава Николаевской области Виталий Ким отметил, что часть ракет прошла от Николаева на север и северо-запад.

Взрывы по территории Украины

Киевская область

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил горожан о работе ПВО и призвал оставаться в укрытиях.

"В области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. следите за информацией из официальных источников", - написал глава ОВА.

Обновлено в 08:50

Как отметил Кулеба, россияне попали по одной из общин области.

"Кроме того, в области применяется ограничение электроэнергии", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 09:05

Кулеба заявил о риске повторных ракетных ударов.

"Остаемся в укрытиях. Воздушная тревога продолжается. Есть вероятность повторных обстрелов. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности", - написал Кулеба.

Киев

Всего в городе прозвучали более 10 взрывов.

В Киевской городской военной администрации подтвердили информацию о работе системы противовоздушной обороны.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробнее - позже", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

Винницкая область

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов предупредил о работе ПВО в области.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя!", - написал Борзов.

Обновлено в 09:01

"В Винницкой области сбитая рашистская ракета упала в гражданские объекты. Есть разрушения. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и ГСЧС", - написал Борзов.

Николаевская область

"В Николаевской области работают средства противовоздушной обороны. По предварительной информации сработало ПВО в соседней общине, сообщили городские власти Вознесенска", - пишет "Суспільне Миколаїв".

Харьков

"Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - пишет городской голова Харькова Игорь Терехов.

Как отмечает "Суспільне Харків", в городе сейчас фиксируются перебои со светом.

Запорожье

В городе также прогремели взрывы. Позже стало, что оккупанты ударили по критической инфраструктуре.

"Утром враг атаковал объект критической инфраструктуры. Из-за атаки в городе возникли отключения энергоснабжения. Информация о пострадавших и о масштабах повреждений уточняется", - добавил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.

Черкасская область

"Враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим, часть области обесточена. Аварийные службы работают", - пишет глава Черкасской области Игорь Табурец.

Кривой Рог

"Кривой Рог! Находимся в укрытиях! Еще несколько групп ракет в нашем направлении", - написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Обновлено в 09:09

"Кривой Рог! Находимся в укрытиях! Вероятные временные показатели следующих ракетных ударов 9.03-9.35", - заявил Вилкул.

Кировоградская область

"Внимание! Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно - без жертв", - написал глава ОВА Андрей Райкович.

По словам Райковича, сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.

Реакция Офиса президента

"Российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами. Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте", - отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Реакция министра иностранных дел Украины

"Очередная партия российских ракет наносит удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет против гражданского населения. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Реакция международного сообщества

"Укрывшись внизу и прислушиваясь к взрывам снаружи. Киев снова атакуют. Что за понедельник...", - написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Задержка поездов Укрзализныци

"В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры, имеем обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение", - пишет пресс-служба Укрзализныци.

Сейчас известно о задержке: