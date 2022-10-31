ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На юге оккупанты обстреляли гражданские буксиры, есть погибшие и раненые

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 октября 2022 18:56
На юге оккупанты обстреляли гражданские буксиры, есть погибшие и раненые Фото: на юге россияне обстреляли буксиры (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 31 октября, россияне обстреляли два портовых гражданских буксира на Очаковском направлении. Два человека погибли, один ранен, а еще один пропал без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку от Объединенного командования "Юг".

В командовании отмечают, что в момент удара буксиры осуществляли транспортировку баржи с зерном.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного - неизвестна", - отмечается в сводке.

Российская армия обстреляла тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня населённые пункты Новоалександровской общины в Херсонской области. Ранены три человека.

В тот же день россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены многоэтажные и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины