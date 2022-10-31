На юге оккупанты обстреляли гражданские буксиры, есть погибшие и раненые

В понедельник, 31 октября, россияне обстреляли два портовых гражданских буксира на Очаковском направлении. Два человека погибли, один ранен, а еще один пропал без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку от Объединенного командования "Юг".