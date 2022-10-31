На юге оккупанты обстреляли гражданские буксиры, есть погибшие и раненые
В понедельник, 31 октября, россияне обстреляли два портовых гражданских буксира на Очаковском направлении. Два человека погибли, один ранен, а еще один пропал без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку от Объединенного командования "Юг".
В командовании отмечают, что в момент удара буксиры осуществляли транспортировку баржи с зерном.
"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного - неизвестна", - отмечается в сводке.
Российская армия обстреляла тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня населённые пункты Новоалександровской общины в Херсонской области. Ранены три человека.
В тот же день россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены многоэтажные и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы.