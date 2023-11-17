Новые санкции против РФ и визит главы МИД Британии в Украину: новости за 16 ноября

Вчера, 16 ноября 2023 года, США ввели новый пакет санкций против РФ. А в Украину прибыл новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Война России против Украины: последние новости

США ужесточили санкции против России: под ограничения попали танкеры

Соединенные Штаты Америки вчера, 16 ноября, ужесточили санкции против России. Под ограничения попали юридические лица и танкеры.

Вашингтон ввел санкции против трех танкеров под флагом Либерии. Заместитель министра финансов Уолли Адеймо заявил, что причиной этого стали нарушения ценового потолка на нефть.

"Мы стремимся поддерживать рыночную стабильность, несмотря на войну России против Украины, одновременно сокращая доходы, которые Кремль использует для финансирования своей незаконной войны, и остаемся непоколебимыми в преследовании тех, кто способствует уклонению от ценового ограничения", - добавил он.

Также под ограничения попали и компании, которые являются владельцами этих танкеров.

Дэвид Кэмерон в Украине. Что известно о визите нового главы МИД Британии

В Украину приехал новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он совершил свою поездку всего через несколько дней после получения должности.

Министр иностранных дел Великобритании пообещал продолжать военную поддержку Украины.

"Мы будем продолжать оказывать вам моральную поддержку, дипломатическую поддержку, экономическую поддержку, но, прежде всего, военную поддержку, которая вам нужна не только в этом году, и в следующем году, и сколько это займет времени", - сказал Кэмерон во время визита в Киев.

Он также сказал, что "Россия думает, что может переждать эту войну, и что Запад в конце концов обратит свое внимание куда-то другое". Но такие суждения далеки от истины.

Все что известно о визите главы МИД Британии в Украину – в материале РБК-Украина.

Россия не способна использовать Черное море в качестве плацдарма. Зеленский назвал причину

Россия больше не может использовать Черное море в качестве плацдарма для дестабилизации других регионов мира. Этому способствовало создание Украиной первого в мире флота морских дронов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина смогла показать, как сотрудничество между народами Черноморского региона способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. В частности, речь идет и о защите западной части Черного моря. Это позволило Украине открыть морские экспортные коридоры, несмотря на российскую блокаду.

"Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Украина первой в мире создала флот морских дронов, чтобы противостоять России в Черном море.

"Хочу отметить и то, что теперь - как один из главных результатов наших действий - Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира", - подчеркнул глава государства.

Сотрудница стратегического предприятия сдавала россиянам информацию об ВСУ. Ее задержали

Правоохранители в Днепропетровской области задержали сотрудницу стратегического предприятия. Она передавала россиянам информацию об ВСУ.

По данным следствия, работница одного из предприятий стратегического значения собирала информацию о расположении, перемещении военной техники и личного состава ВСУ.

Она скрыто осуществляла фотосъемку на телефон и отправляла представителю РФ сведения в мессенджер Telegram.

Ей сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас по ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Дела Майдана: следователи выяснили, когда власти начали планировать расстрел людей

Дело расстрела людей на Майдане в феврале 2014 насчитывает 1800 томов. А действия тогдашней власти привели к 67 убитым гражданским и девяти правоохранителям.

Следователям удалось выяснить, что в частности с 22 ноября 2013 года, в период когда Майдан охватывали исключительно мирные и немногочисленные протесты, власть оценивала уровень угрозы как потенциальная, а готовность - повышенная.

"Об этом свидетельствует в частности то, что 12 декабря того же года Командующий внутренних войск обращается с просьбой выделить 4 миллиона стрелковых патронов и 100 тысяч выстрелов к гранатометам", - рассказал заместитель руководителя управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский.

Также известно, что в период с 18 по 20 февраля зафиксировано 887 пострадавших среди мирных граждан и еще 132 - среди силовиков.

"Уже 18 февраля сначала по результатам мирного шествия граждан к ВРУ были убиты днем четыре человека, ночью - 13 человек во время проведения антитеррористической операции, 48 убиты во время проведения массовых расстрелов 20 февраля 2014 года", - рассказал он.

На ЗАЭС из-за действий оккупантов продолжается утечка реагентов на энергоблоке, - Энергоатом

На захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Причиной стал инцидент при переводе российским персоналом этого энергоблока ЗАЭС в "горячее" состояние, что является нарушением правил эксплуатации.

"Несмотря на имеющиеся нарушения оккупационное руководство не спешит переводить блок в состояние "холодной остановки", используя пар, который генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных нужд станции", - отмечается в публикации.

В госпредприятии отмечают, что из-за действий начальника смены химического цеха российского персонала Росатома, который потерял контроль за насыщением фильтров спецводоочистки, вода 1-го контура с раствором борной кислоты попадает в деаэратор машинного зала, а оттуда снова на все парогенераторы.

Когда состоится "Рамштайн-17": стала известна дата

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже на следующей неделе. Она запланирована на 22 ноября.

Как указано на сайте ведомства, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам примет участие в новой встрече контактной группы, которая должна состояться 22 ноября.

"Американский министр обороны (Ллойд Остин - ред.) пригласил на встречу министров обороны и начальников оборонных ведомств из около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

В представительстве главы Минобороны Норвегии отметили, что он примет участие в "Рамштайн" в онлайн-формате из Стокгольма, где он находится на встрече в формате стран так называемой Северной группы.

Заранее планировал голод. Путин может получить второй ордер на арест, - СМИ

Российскому диктатору Владимиру Путину может грозить новое дело о военном преступлении. Согласно доказательствам, он заранее планировал голод в Украине.

Согласно закупкам российского оборонного подрядчика, Кремль планировал похитить огромное количество украинского зерна за несколько месяцев до того, как начал полномасштабное вторжение.

Как пишет международная правозащитная юридическая компания Global Rights Compliance (GRC), после начала вторжения враг намеренно нацелился в первую очередь на богатые зерном районы, а также инфраструктуру производства продуктов питания.

Российский оборонный подрядчик закупал грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогруза еще в декабре 2021 года. Это свидетельствует о заблаговременном планировании разграбления украинских продовольственных ресурсов.

Террористы начали захватывать украинские фермерские хозяйства менее чем через неделю после полномасштабного вторжения. На пике враг вывозил из оккупации ежедневно по 12 тысяч тонн зерна.

Доказательства заранее спланированного военного преступления будут предоставлены Международному уголовному суду. GRC рассчитывает на то, что МУС объявит о еще одном судебном преследовании Путину.

В Черниговской области волонтер попала под обстрел

Женщина-волонтер попала под обстрел в Черниговской области. Она получила осколочное ранение.

Российские террористы обстреляли приграничный Новгород-Северский район вчера, 15 ноября. В момент удара женщина везла продовольственную гуманитарную помощь. Осколок снаряда пробил правую пассажирскую дверь и попал водителю в бедро, она ехала одна.

Волонтер самостоятельно добралась до ближайшего блокпоста, где военные оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас женщину прооперировали, угрозы ее жизни нет.

Чаус отметил, что в Черниговской области за минувшие сутки всего было 24 взрыва из-за российских обстрелов.