В ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов в оккупированный Крым
Бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Крыма, осуществленных воинами "Стугни" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении под видео.
Там также отметили, что "мотивированные разведчики-спецназначители ГУР продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач".
Рейд ГУР в Крым
Напомним, 24 августа СМИ сообщили о том, что украинская разведка высадилась в Крыму. Около пяти часов возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Там произошло сражение в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.
Представители ГУР в комментарии РБК-Украина сообщили, что вылазка носила характер рейда. Она показала, что остров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.
Кроме того, во время спецоперации украинские разведчики вывесили в Крыму украинский флаг.
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