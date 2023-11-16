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Россия не способна использовать Черное море как плацдарм. Зеленский назвал причину

Киев, Четверг 16 ноября 2023 14:39
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Россия не способна использовать Черное море как плацдарм. Зеленский назвал причину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия больше не может использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира. Этому способствовало создание Украиной первого в мире флота морских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступа на Парламентской ассамблее организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Он отметил, что Украина смогла показать, как сотрудничество между народами Черноморского региона способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. В частности, речь идет и о защите западной части Черного моря. Это позволило Украине открыть морские экспортные коридоры, несмотря на российскую блокаду.

"Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться скрыть военные корабли", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Украина первой в мире создала флот морских дронов, чтобы противостоять России в Черном море.

"Хочу отметить и то, что теперь как один из главных результатов наших действий Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира", - подчеркнул глава государства.

Президент призвал усиливать сотрудничество в Черноморском регионе.

Справка: в состав Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) входят 13 стран - Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония, РФ, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Операции Украины в Черном море

Следует отметить, что украинские войска атакуют российские корабли в Черном море. В частности, защитники не раз атаковали Черноморский флот РФ в бухтах Севастополя. Также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Так, 10 ноября бойцы Главного управления разведки Минобороны провели операцию с использованием надводных дронов в Крыму. Российский десантный корабль проекта 1176 "Акула" и судно проекта 11770 "Серна" пошли ко дну.

Разведчики объяснили, что эти два малых десантных корабля были важны для оккупантов, поскольку выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

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