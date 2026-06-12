В российском Тольятти после атаки дронов горит крупный химический завод

Фото: это не первая атака на предприятие (МЧС России)

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В российском городе Тольятти после атаки дронов вспыхнул химический завод "Тольяттикаучук". В Самарской области объявлен режим беспилотной опасности и закрыто воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что происходит В 02:37 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил режим "Беспилотная опасность". В регионе также действует режим "Ковер" - воздушное пространство на всех высотах временно закрыто. Жители Тольятти в течение как минимум 40 минут слышат громкие взрывы - от некоторых дрожат окна. Читайте также: Топливный коллапс в России докатился до Сибири и Дальнего Востока (фото, видео) В соцсетях появились сообщения о черных клубах дыма, которые могут свидетельствовать об уничтожении беспилотников. Что за объект "Тольяттикаучук" - нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты для шин и резинотехнических изделий.