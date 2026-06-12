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В российском Тольятти после атаки дронов горит крупный химический завод

06:52 12.06.2026 Пт
1 мин
Что известно о масштабном пожаре на химическом гиганте РФ?
aimg Екатерина Коваль
В российском Тольятти после атаки дронов горит крупный химический завод Фото: это не первая атака на предприятие (МЧС России)
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В российском городе Тольятти после атаки дронов вспыхнул химический завод "Тольяттикаучук". В Самарской области объявлен режим беспилотной опасности и закрыто воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что происходит

В 02:37 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил режим "Беспилотная опасность".

В регионе также действует режим "Ковер" - воздушное пространство на всех высотах временно закрыто.

Жители Тольятти в течение как минимум 40 минут слышат громкие взрывы - от некоторых дрожат окна.

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В соцсетях появились сообщения о черных клубах дыма, которые могут свидетельствовать об уничтожении беспилотников.

Что за объект

"Тольяттикаучук" - нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты для шин и резинотехнических изделий.

Тольятти атакуют уже не впервые. В ночь на 4 апреля в городе уже горели сразу два химических завода после атаки дронов - тогда местные жители также сообщали о звуках двигателей и взрывах в разных частях города.

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В российском Тольятти после атаки дронов горит крупный химический завод
В российском Тольятти после атаки дронов горит крупный химический завод
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