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Десятки раненых и погибших. Оккупант рассказал о потерях РФ у Бахмута (перехват)

Четверг 16 ноября 2023 19:19
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Десятки раненых и погибших. Оккупант рассказал о потерях РФ у Бахмута (перехват) Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Военный Российской Федерации рассказал о том, что армия оккупанта несет значительные потери на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

В разговоре россияне жалуются друг другу на командование, не отпускающее их в отпуск. Кроме этого, один из них пожаловался на большое количество погибших и раненых оккупантов возле Бахмута.

"Одному ногу недавно оторвало, из Самары пацан, на мине взорвался, убегали когда. Ездили прокатиться: 16-ть 300-х, 5-ть 200-х, и 7-м без вести пропавших, 2 БМП, короче подбили нахр*н. Противотанкисты, они пьянствовали... они там бабу не поделили, и один другому яйца за...башил", - говорит он.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

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