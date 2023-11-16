Заранее планировал голод. Путин может получить второй ордер на арест, - СМИ

Российскому диктатору Владимиру Путину может грозить новое дело о военном преступлении. Согласно доказательствам, он заранее планировал голод в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Заранее спланированное военное преступление

Согласно закупкам российского оборонного подрядчика, Кремль планировал похитить огромное количество украинского зерна за несколько месяцев до того, как начал полномасштабное вторжение.

Как пишет международная правозащитная юридическая компания Global Rights Compliance (GRC), после начала вторжения враг намеренно нацелился в первую очередь на богатые зерном районы, а также инфраструктуру производства продуктов питания.

Российский оборонный подрядчик закупал грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогруза еще в декабре 2021 года. Это свидетельствует о заблаговременном планировании разграбления украинских продовольственных ресурсов.

Террористы начали захватывать украинские фермерские хозяйства менее чем через неделю после полномасштабного вторжения. На пике враг вывозил из оккупации ежедневно по 12 тысяч тонн зерна.

Новый ордер Путину

Доказательства заранее спланированного военного преступления будут предоставлены Международному уголовному суду. GRC рассчитывает на то, что МУС объявит о еще одном судебном преследовании Путину.

Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок считает "очень вероятным" то, что Россию признают виновной в военном преступлении, а Путин столкнется с еще одним ордером на арест.

"Россия не только применила многосторонний подход, взяв в осаду гражданское население, разрушая критически важную инфраструктуру, но и заранее спланировала захват и разграбление сельскохозяйственной продукции в рамках коварного плана. Москва спровоцировала глобальный продовольственный кризис и атаковала сельскохозяйственный сектор Украины как тактику ведения войны", - заявила госпожа Мердок.

Отмечается, что рыночная стоимость похищенного в Украине зерна оценивается в 1 млрд долларов в год. В частности несколько частных зерновых компаний были принудительно включены в состав российского государственного оператора.

Помимо влияния на украинцев, страна-террорист также повлияла на миллионы людей по всему миру, усилив глобальную продовольственную опасность.

В начале войны были замечены многочисленные колонны транспортных средств, которые перевозили зерно в направлении Крымского полуострова, а GPS-трекеры на похищенных грузовиках фермеров показывают, что они ехали через Крым в Россию.

"На спутниковых снимках, предоставленных GRC изданию The Independent, видны грузовики-зерновозы на объекте в Мелитополе в Запорожской области с номерными знаками, зарегистрированными в оккупированном Крыму. На других снимках видны вагоны с надписью "зерно", отъезжающие с железнодорожной станции Бердянск в Запорожье", - пишет издание.

На снимке, который был сделан в марте текущего года, можно увидеть новопостроенное зернохранилище в Мелитополе.

"Расследование кражи зерна продолжалось до августа этого года. GRC отмечает, что хотя с тех пор Россия не захватила ни одной территории, богатой зерном, она все еще контролирует весь Крымский полуостров - один из основных регионов, откуда зерно транспортируется морем в Россию и за границу", - добавляет издание.

Прошлый ордер

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.