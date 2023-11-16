Когда состоится "Рамштайн-17": стала известна дата

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже на следующей неделе. Она запланирована на 22 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу норвежского Минобороны.

Когда состоится "Рамштайн"

Как указано на сайте ведомства, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам примет участие в новой встрече контактной группы, которая состоится 22 ноября.

"Американский министр обороны (Ллойд Остин - ред.) пригласил на встречу министров обороны и начальников оборонных ведомств из около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

В представительстве главы Минобороны Норвегии отметили, что он примет участие в "Рамштайне" в онлайн-формате из Стокгольма, где находится на встрече в формате стран так называемой Северной группы.

Заседание состоится уже в 17-е

Напомним, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины станет уже 17-м. Первоначально встречу анонсировали в США. Как недавно заявила замглавы Министерства обороны США Сабрина Сингх, "Рамштайн" проведут в середине ноября. Впрочем, точной даты она не назвала.

Также она добавила, что американская сторона продолжит поставлять Украине военную помощь, однако размер пакетов будет уменьшен.

Что известно о прошлом "Рамштайне"

Добавим, что предыдущее заседание контактной группы прошло 11 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По результатам которого Украина получила финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Особенностью прошлого "Рамштайна" было то, что на нем лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он поднимал вопрос предоставления Украине дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии, которые в США назвали приоритетом при оказании помощи.

Детальнее об итогах прошлого "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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