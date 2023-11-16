На войне в Украине погибли два военных из Грузии
Два бойца Грузинского легиона Рамаз Фетелава и Бека Ломашвили погибли во время выполнения задания на Донецком направлении.
Как сообщает РБК-Украина, об этом вечером четверга, 16 ноября, сообщили на странице легиона в Facebook.
Также сообщается, что там были ранены еще девять бойцов, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
"Грузинский Легион выражает искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на войне погибли более 50 грузинских бойцов.
Фото: Рамаз Фетелава и Бека Ломашвили (facebook.com/GeorgianNationalLegion)
Участие грузинских добровольцев на войне в Украине
В 2014 году после того, как Россия оккупировала часть Донбасса, грузинские добровольцы присоединились к украинской армии, чтобы помочь в борьбе с российскими войсками. В 2022 году, когда Россия снова начала полномасштабное вторжение в Украину, они снова встали на сторону Украины.
2022 грузинский доброволец погиб в боях против российских войск в Луганской области.
В 2023 году в Украине погибли еще два грузинских ветерана российско-грузинской войны 2008 года. Тела погибших вернули в Грузию.
В сентябре этого года стало известно о гибели гражданина Грузии Мамулашвилии Шубидзе, воевавшего против оккупантов.
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