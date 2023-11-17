Нові санкції проти РФ і візит глави МЗС Британії в Україну: новини за 16 листопада

Вчора, 16 листопада 2023 року, США запровадили новий пакет санкцій проти РФ. А в Україну прибув новий очільник МЗС Британії Девід Кемерон.

Війна Росії проти України: останні новини

США посилили санкції проти Росії: під обмеження потрапили танкери

Сполучені Штати Америки вчора, 16 листопада, посилили санкції проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи та танкери.

Вашингтон запровадив санкції проти трьох танкерів під прапором Ліберії. Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо заявив, що причиною цього стали порушення цінової стелі на нафту.

"Ми прагнемо підтримувати ринкову стабільність, попри війну Росії проти України, одночасно скорочуючи прибутки, які Кремль використовує для фінансування своєї незаконної війни, і залишаємося непохитними в переслідуванні тих, хто сприяє ухиленню від цінового обмеження", - додав він.

Також під обмеження потрапили і компанії, які є власниками цих танкерів.

Девід Кемерон в Україні. Що відомо про візит нового голови МЗС Британії

До України приїхав новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він здійснив свою поїздку лише за кілька днів після отримання посади.

Міністр закордонних справ Великої Британії пообіцяв продовжувати військову підтримку України.

"Ми продовжуватимемо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку, але, перш за все, військову підтримку, яка вам потрібна не тільки цього року, і наступного року, й скільки це займе часу", - сказав Кемерон під час візиту до Києва.

Він також сказав, що "Росія думає, що може перечекати цю війну, і що Захід зрештою зверне свою увагу кудись інше". Але такі судження є далекими від істини.

Все що відомо про візит глави МЗС Британії в Україну - в матеріалі РБК-Україна.

Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм. Зеленський назвав причину

Росія більше не може використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Цьому посприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна змогла показати, як співпраця між народами Чорноморського регіону здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. Зокрема, йдеться і про захист західної частини Чорного моря. Це дозволило Україні відкрити морські експортні коридори, попри російську блокаду.

"Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Україні першою у світі створила флот морських дронів, щоб протистояти Росії у Чорному морі.

"Хочу відзначити й те, що тепер - як один із головних результатів наших дій - Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу", - підкреслив глава держави.

Працівниця стратегічного підприємства здавала росіянам інформацію про ЗСУ. Її затримали

Правоохоронці в Дніпропетровській області затримали співробітницю стратегічного підприємства. Вона передавала росіянам інформацію про ЗСУ.

За даними слідства, працівниця одного з підприємств стратегічного значення збирала інформацію про розташування, переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Вона приховано здійснювала фотозйомку на телефон і відправляла представнику РФ відомості в месенджер Telegram.

Їй повідомлено про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух і розташування Збройних сил України. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Справи Майдану: слідчі з'ясували, коли влада почала планувати розстріл людей

Справа розстрілу людей на Майдані у лютому 2014 року налічує 1800 томів. А дії тогочасної влади призвели до 67 вбитих цивільних та дев'яти правоохоронців.

Слідчим вдалося з'ясувати, що зокрема з 22 листопада 2013 року, в період коли Майдан охоплювали виключно мирні й нечисленні протести, влада оцінювала рівень загрози як потенційна, а готовність - підвищена.

"Про це свідчить зокрема те, що 12 грудня того ж року Командувач внутрішніх військ звертається з проханням виділити 4 мільйони стрілецьких набоїв і 100 тисяч пострілів до гранатометів", - розповів заступник керівника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський.

Також відомо, що в період з 18 по 20 лютого зафіксовано 887 потерпілих серед мирних громадян та ще 132 - серед силовиків.

"Вже 18 лютого спочатку за результатами мирної ходи громадян до ВРУ було вбито вдень чотирьох осіб, вночі - 13 осіб під час проведення антитерористичної операції 48 вбито під час проведення масових розстрілів 20 лютого 2014 року", - розповів він.

На ЗАЕС через дії окупантів триває витік реагентів на енергоблоці, - Енергоатом

На захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) внаслідок дій інтервентів на 5-му енергоблоці триває витік реагентів із першого контуру в другий.

Причиною став інцидент при переведенні російським персоналом цього енергоблоку ЗАЕС у "гарячий" стан, що є порушенням правил експлуатації.

"Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан "холодного зупину", використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції", - зауважується у публікації.

У держпідприємстві зазначають, що через дії начальника зміни хімічного цеху російського персоналу Росатому, який втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода 1-го контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машинної зали, а звідти знову на всі парогенератори.

Коли відбудеться "Рамштайн-17": стала відома дата

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться вже наступного тижня. Її заплановано на 22 листопада.

Як вказано на сайті відомства, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам візьме участь у новій зустрічі контактної групи, яка має відбутися 22 листопада.

"Американський міністр оборони (Ллойд Остін - ред.) запросив на зустріч міністрів оборони та начальників оборонних відомств із близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

У представництві глави Міноборони Норвегії зазначили, що він візьме участь у "Рамштайні" в онлайн-форматі зі Стокгольма, де він перебуває на зустрічі у форматі країн так званої Північної групи.

Заздалегідь планував голод. Путін може отримати другий ордер на арешт, - ЗМІ

Російському диктатору Володимиру Путіну може загрожувати нова справа про воєнний злочин. Згідно з доказами, він заздалегідь планував голод в Україні.

Згідно з закупівлями російського оборонного підрядника, Кремль планував викрасти величезну кількість українського зерна за кілька місяців до того, як розпочав повномасштабне вторгнення.

Як пише міжнародна правозахисна юридична компанія Global Rights Compliance (GRC), після початку вторгнення ворог навмисно націлився в першу чергу на багаті зерном райони, а також інфраструктуру виробництва продуктів харчування.

Російський оборонний підрядник закуповував вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажі ще в грудні 2021 року. Це свідчить про завчасне планування розграбування українських продовольчих ресурсів.

Терористи почали захоплювати українські фермерські господарства менш ніж за тиждень після повномасштабного вторгнення. На піку ворог вивозив з окупації щодня по 12 тисяч тонн зерна.

Докази заздалегідь спланованого воєнного злочину будуть надані Міжнародному кримінальному суду. GRC розраховує на те, що МКС оголосить про ще одне судове переслідування Путіну.

У Чернігівській області волонтерка потрапила під обстріл

Жінка-волонтер потрапила під обстріл у Чернігівській області. Вона отримала осколкове поранення.

Російські терористи обстріляли прикордонний Новгород-Сіверський район вчора, 15 листопада. У момент удару жінка везла продовольчу гуманітарну допомогу. Уламок снаряда пробив праві пасажирські двері та влучив водійці в стегно, вона їхала сама.

Волонтерка самостійно дісталася до найближчого блокпосту, де військові надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Наразі жінку прооперували, загрози її життю немає.

Чаус зазначив, що у Чернігівській області за минулу добу загалом було 24 вибухи через російські обстріли.