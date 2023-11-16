На ЗАЭС из-за действий оккупантов продолжается утечка реагентов на энергоблоке, - Энергоатом

На захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом ".

Причиной стал инцидент при переводе российским персоналом этого энергоблока ЗАЭС в "горячее" состояние, что является нарушением правил эксплуатации.

"Несмотря на существующие нарушения, оккупационное руководство не спешит переводить блок в состояние "холодный останов", используя пар, который генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных нужд станции", - подчеркивается в публикации.

В госпредприятии отмечают, что из-за действий начальника смены химического цеха российского персонала Росатома, который потерял контроль за насыщением фильтров спецводоочистки, вода 1-го контура с раствором борной кислоты попадает в деаэратор машинного зала, а оттуда снова на все парогенераторы.

Чем это грозит

"Действия рашистов абсолютно некомпетентны. Их попытки вывести из ремонта энергоблок №3 и разогреть его до "горячего" состояния, чтобы энергоблок №5 вывести в "холодный останов", является очередной попыткой продлить ядерный шантаж и повредить оборудование еще одного энергоблока АЭС", - подчеркивает президент ГП "НАЭК" "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, действия россиян на этой захваченной украинской АЭС могут привести к потере целостности трубок парогенераторов.

"Своими действиями захватчики в очередной раз ставят под угрозу безопасность эксплуатации станции и влекут за собой постоянную деградацию оборудования и учащение опасных случаев его отказов", - рассказал руководитель Энергоатома.

Он также подчеркнул, что это в любой момент может привести к аварийной ситуации.

Аварийные ситуации на оккупированной ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Так, из-за нарушения захватчиками лицензионных условий на Запорожской АЭС уже происходил ряд аварийных ситуаций.

Например, 14 ноября на станции произошел частичный блэкаут - был обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. По данным Энергоатома, в таком режиме блок находился 90 минут.

Перед этим была зафиксирована опасность на энергоблоке №4 станции, когда в результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя (воды) с 1-го во 2-й контур. Это является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

Кроме того, аналогичная ситуация произошла и при попытке российского персонала разогреть энергоблок №6 ЗАЭС. Нелепое решение захватчиков о его переводе в "горячее" состояние привело к значительному увеличению жидких радиоактивных отходов на площадке станции, что несет потенциальный вред и для персонала, и для населения и окружающей среды.

Ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.

Напомним также, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

А в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.