В оккупированной Каховке россияне собирали биометрику, а мужчинам выдавали повестки, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, оккупанты в очередной раз проверяли жителей Каховки на наличие российского паспорта. Несмотря на то, что большинство украинцев не спешат их получать, россияне создают такие условия, когда жизнь без красной макулатуры невозможна.

Кроме этого оккупанты собирали биометрические данные украинцев, а мужчинам вручали повестки для "уточнения данных" к фейковым военкоматам.

Принудительная паспортизация РФ на оккупированных территориях

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на оккупированных территориях захватчики ввели правило, согласно которому подростки которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом. Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

Также сообщалось, что оккупанты с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования как иностранцев. То есть украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи.

Кроме того, на оккупированных территориях россияне угрожают увольнениями владельцам украинских паспортов.

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