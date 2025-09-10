"Новая фаза войны". Украина хочет вместе с Польшей сбивать российские цели, - Сибига
Украина призывает страны НАТО как можно быстрее принять решение о сбивании российских ракет и дронов в украинском воздушном пространстве. Также Украина готова помочь Польше в будущем отражении воздушных атак России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
По словам министра, инцидент с российскими дронами над Польшей - это новая фаза российской агрессии. Российский диктатор Владимир Путин демонстративно насмехается над всеми мирными планами западных стран, в первую очередь - США.
"Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше - и тогда ее ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу", - сказал он.
Сибига подчеркнул, что пришло время действовать решительно - осуждений уже недостаточно. Нужна реакция как на двустороннем, так и многостороннем уровне.
"Что это означает? Быстрое решение, и мы очень этого ожидаем, о сбитии воздушных российских объектов над территорией Украины. Мы вели об этом речь с нашими соседями - с Румынией, с Польшей и другими соседями, на территории которых уже фиксировали подобные случаи: или падение обломков, или нарушение воздушного пространства", - отметил он.
Кроме этого, министр добавил, что важно предоставить Украине больше возможностей в сфере противовоздушной обороны. В частности партнеры могут помочь в построении воздушного щита над Украиной - а также лишить РФ возможностей производить свое "высокоточное" оружие.
Напомним, что после российской атаки на Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении дронов и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.
Атака дронов РФ на Польшу
Напомним, в ночь на 10 сентября российская атака ударными беспилотниками по Украине впервые задела Польшу, которая является членом НАТО. На территорию страны залетели по меньшей мере 19 беспилотников. Сейчас обломки российских дронов нашли в 11 польских населенных пунктах.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.
Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались". Кремль комментировать эту ситуацию отказался.
