"Новая фаза войны". Украина хочет вместе с Польшей сбивать российские цели, - Сибига

Украина призывает страны НАТО как можно быстрее принять решение о сбивании российских ракет и дронов в украинском воздушном пространстве. Также Украина готова помочь Польше в будущем отражении воздушных атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам министра, инцидент с российскими дронами над Польшей - это новая фаза российской агрессии. Российский диктатор Владимир Путин демонстративно насмехается над всеми мирными планами западных стран, в первую очередь - США.

"Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше - и тогда ее ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу", - сказал он.

Сибига подчеркнул, что пришло время действовать решительно - осуждений уже недостаточно. Нужна реакция как на двустороннем, так и многостороннем уровне.

"Что это означает? Быстрое решение, и мы очень этого ожидаем, о сбитии воздушных российских объектов над территорией Украины. Мы вели об этом речь с нашими соседями - с Румынией, с Польшей и другими соседями, на территории которых уже фиксировали подобные случаи: или падение обломков, или нарушение воздушного пространства", - отметил он.

Кроме этого, министр добавил, что важно предоставить Украине больше возможностей в сфере противовоздушной обороны. В частности партнеры могут помочь в построении воздушного щита над Украиной - а также лишить РФ возможностей производить свое "высокоточное" оружие.