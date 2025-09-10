ua en ru
Зеленский предложил помощь Польше и призвал создать совместную европейскую ПВО

Среда 10 сентября 2025 10:55

Зеленский предложил помощь Польше и призвал создать совместную европейскую ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении российских ударных дронов на ее территорию и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Как отметил Зеленский, поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. По состоянию на сейчас известно о 8 дронах.

"Все больше фактов свидетельствует о неслучайности такого движения и направления удара. Ранее случались отдельные инциденты, когда дроны пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей, но сейчас мы фиксируем значительно больший масштаб и целенаправленность", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина готова предоставить Польше имеющиеся данные по атаке, а также помочь в развитии системы оповещения и защиты от подобных угроз.

Он отметил, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой страны региона, а только совместные и скоординированные действия партнеров могут гарантировать безопасность.

Важным прецедентом Зеленский назвал применение боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты гражданских. Украина давно предлагает создать совместную систему противовоздушной защиты, чтобы обеспечить гарантированное сбивание "Шахедов" и других дронов благодаря объединенной силе боевой авиации и ПВО.

"Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот экскалационный шаг будет четкая и сильная реакция всех партнеров", - подчеркнул президент.

"Шахеды" залетели в Польшу

Напомним, в ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Была привлечена авиация для отражения воздушной угрозы.

Как известно, дронов было по меньшей мере 8. Есть информация о попадании в жилой дом. Это произошло во время массированной атаки России по Украине с использованием 415 дронов и 40 ракет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное заседание правительства из-за многочисленных нарушений воздушного пространства страны российскими дронами.

В Брюсселе уже отреагировали на прилет российских дронов в Польшу, назвав это неслучайностью.

Однако президент Польши Кароль Навроцкий в своем заявлении не упомянул, что дроны были российскими.

Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.

