"Нова фаза війни". Україна хоче разом із Польщею збивати російські цілі, - Сибіга

Україна закликає країни НАТО якнайшвидше ухвалити рішення про збиття російських ракет та дронів в українському повітряному просторі. Також Україна готова допомогти Польщі у майбутньому відбитті повітряних атак Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За словами міністра, інцидент з російськими дронами над Польщею - це нова фаза російської агресії. Російський диктатор Володимир Путін демонстративно насміхається над всіма мирними планами західних країн, в першу чергу - США.

"Путін продовжує ескалацію, розширює війну та випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше - і тоді її ракети та дрони полетять ще далі до Європи", - сказав він.

Сибіга підкреслив, що настав час діяти рішуче - засуджень вже недостатньо. Потрібна реакція як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівні.

"Що це означає? Швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо, про збиття повітряних російських об'єктів над територією України. Ми вели про це мову з нашими сусідами - із Румунією, із Польщею та іншими сусідами, на території яких вже фіксували подібні випадки: чи падіння уламків, чи порушення повітряного простору" - зазначив він.

Окрім цього, міністр додав, що важливо надати Україні більше спроможностей у сфері протиповітряної оборони. Зокрема партнери можуть допомогти в побудові повітряного щита над Україною - а також позбавити РФ можливостей виготовляти свою "високоточну" зброю.