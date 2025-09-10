ua en ru
Обломки российских дронов нашли в 11 населенных пунктах Польши, - МВД

Среда 10 сентября 2025 18:44
UA EN RU
Обломки российских дронов нашли в 11 населенных пунктах Польши, - МВД Фото: обломки российских дронов нашли в 11 населенных пунктах Польши (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После сегодняшней атаки российских дронов на Польшу обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах страны. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 и RMF24.

По ее словам, по состоянию на 15:00 обломки дронов были обнаружены в десяти городах. Большинство мест находят в Люблинском воеводстве: Чоснувка, Чесники, Кшивоверская Колония, Великий Лан, Вогин, Вигалев, Вырики и Заблоче-Колония.

Кроме того, обломки были найдены также в Мнишкуве (Лодзинское воеводство) и Олесне (Варминско-Мазурское воеводство).

Еще одно место, где были найдены обломки российского дрона, - это Нове Мисто над Пилицей в Груецком уезде, совсем рядом с Варшавой. Беспилотник разбился на территории местного подразделения Сил территориальной обороны.

Также в Люблинском воеводстве был найден снаряд "неизвестного происхождения".

Пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Люблине Беата Сык-Янковская сообщила, что на месте, где были найдены дроны или их обломки, работают прокуроры специально назначенных следственных групп из районных прокуратур в Замостье и Люблине.

"Если прокурор сочтет это необходимым, будут назначены соответствующие эксперты. Кроме того, мы обеспечиваем безопасность камер наблюдения и опрашиваем свидетелей. Эти мероприятия проводят прокуроры, которые ранее занимались подобными инцидентами", - добавила она.

Атака дронов на Польшу

Напомним, российские войска в ночь на 10 сентября запустили по Украине дроны и ракеты. Враг, в частности, атаковал западные области Украины.

Во время атаки некоторые дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались". Кремль комментировать эту ситуацию отказался.

Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

