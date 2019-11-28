Нормандська зустріч: що відомо про саміт чотирьох лідерів

9 грудня в Парижі запланований саміт глав України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч в нормандському форматі на рівні лідерів держав відбудеться вперше після трирічної перерви. Як проходить підготовка до переговорів, очікування від саміту і позиція учасників - в матеріалі РБК-Україна.

Де і коли відбудеться саміт нормандської четвірки

Дата переговорів в нормандському форматі була остаточно узгоджена представниками всіх країн-учасниць - 9 грудня 2019. Зустріч на вищому рівні пройде в столиці Франції.

Основною метою саміту має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т.ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно "формулою Штайнмайєра", обговорення обміну полоненими між Києвом та окупованою частиною Донбасу.

Минула зустріч глав держав і урядів відбулася в Берліні три роки тому. 19 жовтня 2016 були досягнуті домовленості про розведення сил на трьох ділянках лінії розмежування і підтверджена "формула Штайнмайєра". Однак ці переговори виявилися малорезультативними, процес розведення військ був зірваний. Після цього спільні зустрічі лідерів нормандської четвірки не проводилися.

Підготовка до нормандського саміту 2019

1 жовтня 2019 року в Мінську учасники тристоронньої контактної групи підписали "формулу Штайнмайєра". Вона передбачаєі введення особливого порядку місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей після вступу в дію закону про особливий статус Донбасу.

У червні 2019 року були відведені війська на лінії розмежування в Станиці Луганській. Після декількох спроб зриву процесу розведення і акцій протесту в жовтні-листопаді відбулося відведення українських військ і незаконних збройних формувань "Л/ДНР" в Золотому і Петровському.

Таким чином, Україна виконала всі умови для "розблокування" подальших переговорів в нормандському форматі, які раніше висунула російська сторона. Лідери Франції та Німеччини відзначили наявність всіх передумов для проведення чергової зустрічі з врегулювання ситуації на Донбасі. Останньою свою участь в саміті підтвердила Росія.

В рамках нормандських переговорів 9 грудня може відбудутися особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Помічник глави РФ Юрій Ушаков допускає ймовірність розмови тет-а-тет, оскільки президенти будуть знаходитись в одному приміщенні протягом саміту.

Очікування України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від майбутніх переговорів в нормандському форматі чекає рішення чотирьох ключових питань.

Серед них:

отримання списку українських полонених, які перебувають в "Л/ДНР", із термінами їх повернення;

досягнення перемир'я на Донбасі;

передача Україні контролю над кордоном України - Росія.

Україна буде домагатися можливості проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованих територіях.

Глава держави зазначив, що питання про повернення окупованих регіонів має бути вирішене з реальним результатом.

"Я б хотів реальних результатів. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами", - заявив президент.

За словами Зеленського, на саміті також буде обговорюватися питання подальшого виведення російських військ. Президент наполягає, що збройні формування повинні покинути Донбас до проведення місцевих виборів.

Глава МЗС Вадим Пристайко повідомив про готовність України до компромісу на переговорах нормандської четвірки. "Ми їдемо на нормандську зустріч із відкритими ідеями. Готові прийняти розумний компроміс і принести додому прогрес, на який українці давно чекають", - повідомив Пристайко.

Разом з тим керівник Міністерства закордонних справ підкреслив, що позиція України щодо неприпустимості ведення переговорів із "Л/ДНР" залишиться в силі і після нормандських переговорів.

Позиція Росії

У процесі підготовки до саміту російська сторона висувала умову про виконання розведення військ по всій лінії розмежування найближчим часом.

Також президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність продовження терміну дії закону про особливий статус Донбасу (закінчується 31 грудня 2019) та погодження його з представниками незаконних формувань "Л/ДНР". На думку президента РФ, дане питання є ключовим і без його рішення він не бачить сенсу в нормандському форматі.

Відео: Заява Путіна про нормандську зустріч (YouTube/Росія 24)

18 листопада глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив участь Росії в майбутніх переговорах і заявив, що всі умови для зустрічі в Парижі сформовані.

Можливі підсумки переговорів у Кремлі відмовилися прогнозувати. На думку прес-секретаря глави РФ Дмитра Пєскова, "не варто ні завищувати, ні занижувати очікування".

Позиція Франції та Німеччини

Ініціатором зустрічі нормандської четвірки в Парижі став президент Франції Еммануель Макрон. Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським французький лідер відзначив значне просування в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі і виконання Україною всіх умов для продовження переговорів.

На думку Макрона, саміт 9 грудня дасть початок новому етапу в реалізації мінських домовленостей.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель також висловила готовність до участі в нормандському саміті. В ході обговорення з президентом РФ Путіним майбутніх переговорів Меркель відзначила важливість повного дотримання мінських угод 2015 року та інших домовленостей, які спрямовані на сприяння врегулюванню конфлікту на сході України.

Також сторони наголосили на необхідності закріплення особливого статусу для Донбасу в законодавстві України.