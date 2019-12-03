Пристайко розповів про зміст проекту рішення нормандського саміту

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За його словами, даний проект не є новим документом

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про зміст проекту рішення зустрічі у нормандському форматі, який був узгоджений лідерами чотирьох країн. Про це він заявив під час конференції NATO Engages в Лондоні напередодні зустрічі лідерів країн-членів НАТО, передає РБК-Україна.

За його словами, проект не є новим документом. Він був узгоджений на початку осені цього року, однак досі залишається робочим варіантом, який має лягти в основу фінального рішення лідерів.

"Ще 2 вересня радники лідерів чотирьох країн затвердили заключні положення комюніке, яке буде оприлюднене по завершенні саміту", - пояснив він.

Голова МЗС України переказав зміст положень, які зазначені в узгодженому проекті. За його словами, лідери відзначають успішне розведення сил на трьох ділянках Донбасу і пропонують визначити наступні точки розведення.

"Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу по наступному етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі, лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування, і так далі. Тобто дуже короткий документ, в кінці якого написано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних (ініціатив). Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав", - сказав Пристайко.

Також міністр додав, що наразі не йдеться про принципові рішення, що змінюють черговість чи зміст мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що Україна наполягає на тому, що переговори в нормандському форматі не повинні призвести до поступок по ряду напрямків. За його словами, це рішення не є новим - так звані "червоні лінії" були встановлені деякий час назад.