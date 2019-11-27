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На нормандської зустрічі обговорять формулу Штайнмайера і обмін полоненими

Новини » Політика     27.11.2019 - 10:49
На нормандської зустрічі обговорять формулу Штайнмайера і обмін полоненими
Іллюстративне фото (ua.news)

Лідери "нормандського формату", як очікується, підпишуть підсумковий документ

На нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмайера" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, лідери країн підпишуть підсумковий документ, який "носить концептуальний характер". "Документ буде свого роду "дорожньою картою".

Повідомляється, що проект закріплює "формулу Штайнмайера" як основоположну концепцію політичного врегулювання конфлікту, а також включає в себе перелік конкретних завдань для Контактної групи по її реалізації.

"Також проект документа містить опосередковані стимули для дотримання перемир'я і закріплення особливого статусу окремих районів на тимчасовій, а потім після виборів - на постійній основі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі можуть провести окрему зустріч.

Відзначимо, нормандська зустріч відбудуться в Парижі 9 листопада. Лідери України, Росії, Франції та Німеччини це підтвердили.

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