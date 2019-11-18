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Умови для саміту в нормандському форматі сформувалися, - Лавров

Новини » Політика     18.11.2019 - 16:55
Умови для саміту в нормандському форматі сформувалися, - Лавров
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

За словами глави МЗС РФ, Росія домагалася того, щоб учасники саміту поважали власні рішення

Міністерство закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що якщо лідери "нормандської четвірки" готові провести зустріч, то всі умови до цього сформувалися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Росія домагалася того, щоб учасники саміту в нормандському форматі поважали власні рішення.

"Якщо всі чотири країни - учасниці нормандського формату готові зустрічатися 9 грудня, значить умови "дозріли". Адже ми не виділяли якісь штучні вимоги до проведення цієї зустрічі, і єдине, чого ми домагалися, щоб учасники нормандського формату поважали свої власні рішення, що приймалися і в 2015 році, і у 2016 році", - заявив він.

Також він додав, що Німеччина і Франція мають вплинути на Україну для прийняття додаткових кроків по виконанню мінських угод.

"Давайте назвемо це умовою, яке полягало в тому, щоб крім фіксації реалізації попередніх домовленостей учасники саміту були готові вжити додаткових заходів, які будуть сприяти реалізації мінських домовленостей в повному обсязі. Нас запевняють наші французькі і німецькі партнери, що це повною мірою відображає і їх підхід, і розраховуємо, що вони використовують свої стосунки з офіційним Києвом для того, щоб вони усвідомили безальтернативність руху саме в напрямку повного виконання мінського комплексу заходів", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що проведення саміту "нормадской четвірки" має реально сприяти швидкій і повній реалізації мінських угод.

Зазначимо, саміт нормандському форматі запланований на 9 грудня і пройде в Парижі. В Офісі президента підтвердили дану інформацію.

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