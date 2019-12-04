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У Путіна прокоментували проект рішень "нормандської четвірки"

Новини » Політика     04.12.2019 - 12:24
У Путіна прокоментували проект рішень "нормандської четвірки"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі відмовляються говорити про можливі рішення "нормандської четвірки"

Розмови про можливі рішення нормандської зустрічі Донбасу недоречні до проведення самого саміту. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, будь-які розмови щодо того, що зроблять лідери "нормандської четвірки" в Парижі, "здаються передчасними і недоречними".

"Проведено певну підготовчу роботу, зараз потрібно дочекатися, коли "нормандська четвірка" збереться в Парижі, і тільки потім буде ясно, до якого рішенням вони прийдуть", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що у Верховній раді не планується розгляд нового закону про особливий статус Донбасу. За його словами, через брак часу доведеться продовжувати дію вже чинного закону.

Крім того, президент США Дональд Трамп вважає, що Україна і Росія можуть досягти великого прогресу під час саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі.

"Є ймовірність, що буде досягнутий дуже великий прогрес. Це важливо для України, і для Росії теж. Тому що вони б'ються дуже давно, занадто довго", - сказав Трамп.

Пристайко: Путін розуміє лише мову сили НАТО
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