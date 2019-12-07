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Помпео та Лавров обговорять Україну після нормандського саміту

Новини » Політика     07.12.2019 - 08:46
Помпео та Лавров обговорять Україну після нормандського саміту
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Зустріч представників США та Росії відбудеться 10 грудня

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео зустрінеться у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного дня після нормандського саміту та обговорить ситуацію в Україні. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Як повідомляється, Помпео планує зустрітися з Лавровим у Вашингтоні у вівторок, 10 грудня. Очільники зовнішньополітичних відомств обговорять ряд питань, зокрема, ситуацію в Україні.

"Держсекретар США Помпео і міністр закордонних справ Росії Лавров, як очікується, обговорять такі питання, що викликають розбіжності між двома країнами, як Сирія, Україна, Венесуела і контроль над озброєннями", - розповіло джерело видання.

Нагадаємо, що у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що Росія чекає додаткових домовленостей від нормандського саміту, що дозволять припинити конфлікт на Донбасі. Лавров висловлював сподівання, що саміт сприятиме повному виконанню мінських домовленостей. Глава МЗС РФ також очікує імпульсу для врегулювання ситуації на Донбасі.

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