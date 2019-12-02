Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо місцевих виборів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України хоче повного виведення незаконних збройних формувань, а потім проведення місцевих виборів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський не згоден з пунктом мінських домовленостях щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави німецькому виданню Der Spiegel.

Говорячи про те, чого він хоче добитися під час нормандської зустрічі в Парижі, Зеленський серед іншого заявив:

"Третій момент, перш ніж приступити до виборів (на Донбасі, - ред.), - це повний вивід всіх незаконних збройних формувань будь-якого роду, в будь-якій формі, з якою-небудь зброєю... Коли ці три пункти будуть вирішені, ви побачите, хочемо ми все закінчити війну. Ми самі хочемо цього напевно. Але тоді ми подивимося, чи дійсно Росія цього хоче", - сказав глава держави.

На уточнювальне питання про те, що мінські угоди передбачають спочатку місцеві вибори на Донбасі, а потім встановлення контролю над кордоном, Зеленський відповів:

"Вибори проходять за українським законодавством. І український закон виключає присутність бойовиків. Всі українські партії повинні мати доступ. Там повинні бути спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо є збройні угруповання, жодна партія не піде туди", - сказав він.

Зеленський додав, що встановлення контролю над кордоном і подальше проведення місцевих виборів є "позицією українців в цілому".

"Але це не мінські угоди. На жаль, у нас є протиріччя. І, звичайно, ми повинні вирішити це", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо анексованого Криму, в якому повинні взяти участь США.

Також глава держави допустив обговорення укладення газового контракту з Путіним в Парижі.