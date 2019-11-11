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В Петрівському завершено розведення сил, - штаб

Новини » Політика     11.11.2019 - 15:18
В Петрівському завершено розведення сил, - штаб
Іллюстративне фото (mil.gov.ua)

В ОБСЕ українську сторону запевнили, що відведення відбулось дзеркально

Українська сторона поінформувала ОБСЄ про завершення розведення сил в Петрівському. Про це РБК-Україна повідомив речник прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) Андрій Агєєв.

Як зазначили в ООС, завтра з 12:00 розпочнеться розмінування.

"Практичне розведення сил та засобів сьогодні завершилось в районі ділянки № 3. Це населені пункти Петрівське і Богданівка. Тобто сьогодні о 12:00 завершилась третя доба розведення. Сьогодні після 12:00 українська сторона повідомила ОБСЄ через МЗС (Міністерство закордонних справ, - ред.) про те, що ми завершили практичну фазу розведення сил та засобів. Завтра з 12:00 розпочнеться розмінування", - повідомив Агєєв.

За його словами, в ОБСЕ українську сторону запевнили, що відведення відбулось дзеркально, і з боку окупованих районів.

"В ОБСЄ запевняють, що все відбувається дзеркально. ОБСЄ підтвердило, що противник так само синхронно виконав розведення", - додав він.

Нагадаємо, відведення військ в Золотому Луганської області почалося о 12:00 29 жовтня 2019 і тривало до 1 листопада. В рамках цих заходів сторони відвели важке озброєння на узгоджену відстань.

Відзначимо, що розведення сил в Золотому і Петровському є ключовою умовою для проведення нормандської зустрічі.

Розмінування на місці розведення в Петрівському розпочнеться 12 листопада, - штаб Розведення сил в Петрівському та соцопитування на Донбасі: новини за вихідні
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