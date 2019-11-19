Пристайко про нормандську зустріч: готові прийняти розумний компроміс

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна готова піти на компроміс, який принесе прогрес

Україна готова прийняти розумний компроміс під час саміту "нормандської четвірки". Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко після зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна готова піти на компроміс, який принесе прогрес.

"Ми їдемо на нормандську зустріч з відкритими ідеями. Готові прийняти розумний компроміс і принести додому прогрес, якого так українці давно чекають", - повідомив Пристайко.

Також міністр заявив, що Україна очікує великого прогресу від Нормандської зустрічі, так як саміт в нормандському форматі не проводився з 2016-го року.

"Ми читаємо уважно, про що говорить президент Франції, ми бачимо заяви по НАТО, ми бачимо заяви по Росії. Разом з тим, ми все ж таки судимо не по словах, а по подіях. Ми очікуємо зустрічі "нормандської четверки", саме в Парижі, куди запросив президент Макрон всі чотири країни. Ми сподіваємось, що на цій зустрічі ми досягнемо значного прогресу, якого ми очікували щонайменше з 2016-го року", - розповів Пристайко.

#НАЖИВО Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Федерального Міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Нагадаємо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі. За словами президента Володимира Зеленського, на нормандської зустрічі він буде домовлятися про повернення наших територій. Він зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що Росія продовжує узгодження документа, який планується підписати за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Як повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, поки невідомо, чи буде підсумковий документ декларативним або обов'язковим до виконання.