ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко про нормандську зустріч: готові прийняти розумний компроміс

Новини » Політика     19.11.2019 - 17:17
Пристайко про нормандську зустріч: готові прийняти розумний компроміс
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна готова піти на компроміс, який принесе прогрес

Україна готова прийняти розумний компроміс під час саміту "нормандської четвірки". Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко після зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна готова піти на компроміс, який принесе прогрес.

"Ми їдемо на нормандську зустріч з відкритими ідеями. Готові прийняти розумний компроміс і принести додому прогрес, якого так українці давно чекають", - повідомив Пристайко.

Також міністр заявив, що Україна очікує великого прогресу від Нормандської зустрічі, так як саміт в нормандському форматі не проводився з 2016-го року.

"Ми читаємо уважно, про що говорить президент Франції, ми бачимо заяви по НАТО, ми бачимо заяви по Росії. Разом з тим, ми все ж таки судимо не по словах, а по подіях. Ми очікуємо зустрічі "нормандської четверки", саме в Парижі, куди запросив президент Макрон всі чотири країни. Ми сподіваємось, що на цій зустрічі ми досягнемо значного прогресу, якого ми очікували щонайменше з 2016-го року", - розповів Пристайко.

#НАЖИВО Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Федерального Міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Нагадаємо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі. За словами президента Володимира Зеленського, на нормандської зустрічі він буде домовлятися про повернення наших територій. Він зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що Росія продовжує узгодження документа, який планується підписати за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Як повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, поки невідомо, чи буде підсумковий документ декларативним або обов'язковим до виконання.

Чехія сподівається на конкретні результати нормандської зустрічі Разумков розповів, коли Рада візьметься за новий законопроект про особливий статус Донбасу
Новини України Вадим ПристайкоНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся