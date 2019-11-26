Зеленський і Путін можуть провести особисту зустріч у Парижі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зустріч "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня

Президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі можуть провести окрему зустріч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Комерсант".

Джерело видання оцінив ймовірність проведення особистої зустрічі лідерів двох країн як близьку до 100%.

За його словами, на зустрічах, подібних до майбутнього саміту, нескладно знайти можливість поговорити наодинці.

Зазначимо, зустріч в нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі.

Нагадаємо, 25 листопада Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої вони обговорили повернені українські кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Раніше повідомлялося, що російська сторона поки не планує проводити в Парижі на саміті "нормандської четвірки" окрему зустріч президента Росії Володимира Путіна з Володимиром Зеленським.