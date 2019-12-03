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Трамп про нормандську зустріч: Україна і Росія можуть досягти великого прогресу

Новини » Політика     03.12.2019 - 18:05
Трамп про нормандську зустріч: Україна і Росія можуть досягти великого прогресу
Фото: Дональд Трамп прокоментував дії Путіна на Донбасі

Трамп вважає нормандську зустріч важливою як для України, так і для Росії

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна і Росія можуть досягти великого прогресу під час саміту "нормандської четвірки". Про це Трамп заявив під час виступу на саміті НАТО в Лондоні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прогрес в переговорах важливий як для України, так і для Російської Федерації.

"Майбутня зустріч Росії з Україною дуже важлива. Є ймовірність, що буде досягнутий дуже великий прогрес. Це важливо для України, і для Росії теж. Тому що вони б'ються дуже давно, занадто довго", - сказав Трамп.

Нагадаємо, нормандська зустріч за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбудеться 9 грудня в Парижі. При цьому, під час нормандського саміту не виключена двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Наголошується, що розмова Зеленського і Путіна буде неформальним і може тривати від 30 хвилин до 1,5 години, в залежності від графіка основних переговорів нормандської четвірки.

Також під час зустрічі Путін планує обговорити з Зеленським питання газового контракту між країнами.

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