"Необходима гибкость": Мелони не поддерживает действия Орбана по кредиту для Украины

Мелони подчеркнула, что выход из ситуации возможен через взаимные уступки сторон. По ее словам, основная часть заседания Европейского совета была посвящена именно разблокированию венгерской стороной кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

В то же время Мелони назвала "странными" интерпретации ее слов, которые ранее появились в СМИ - что она, мол, поддерживает позицию Орбана по Украине. На самом деле это далеко не так.

"Я считаю, что ситуацию можно решить. Я считаю, что для ее решения необходима гибкость с обеих сторон. Итак, с одной стороны, на мой взгляд, необходимо восстановление работы нефтепровода "Дружба", а с другой - 90 миллиардов будут автоматически разблокированы", - заявила Мелони.

Отметим, чуть ранее в СМИ сообщили, что Мелони во время закрытого заседания саммита Евросовета шокировала лидеров ЕС тем, что выразила понимание позиции Орбана по блокированию помощи Украине. Мелони якобы оправдала действия Орбана тем, что он находится на пороге выборов.

"Если бы я была в такой же ситуации, я бы это поняла", - сказала она.