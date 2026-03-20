Орбан как "6-летний ребенок": в ЕС разделились из-за подхода к премьеру Венгрии, - СМИ

Лидеры ЕС разделились в отношении к венгерскому премьеру Виктору Орбану, надеясь убедить его одобрить заем Украине в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам нескольких источников, премьер-министр Венгрии нарушил обещание, данное на саммите в декабре, а именно он обещал одобрить заем. Делая это, он якобы подрывает саму основу принятия решений ЕС, которая зависит от соблюдения правительствами железных обязательств.

Также Орбан "нарушает один из фундаментальных принципов нашего сотрудничества", заявил вскоре после завершения саммита канцлер Германии Фридрих Мерц.

Его отказ одобрить кредит Украине после официального согласия в декабре"является серьезным нарушением лояльности между государствами-членами, подрывает способность Европейского Союза действовать и вредит репутации ЕС в целом".

Поскольку Европа выглядит бессильной на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, лидеры надеялись, что они смогут хотя бы получить деньги для Украины, чтобы помочь ей отбиться от России - в конфликте, где ЕС чувствует, что на самом деле имеет определенное влияние.

Лидеры ЕС разделились на две группы, чтобы убедить Орбана изменить свое мнение. При этом большинство лидеров ЕС усилили давление на венгерского политика.

"Это была очень, очень жесткая критика, и ощущение было такое, что так просто не может продолжаться. Я никогда не слышал такой жесткой критики на саммите ЕС в отношении кого-то, никогда", - заявил журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Однако были некоторые лидеры, которые попытались противоположный подход. Так, глава итальянского правительства Джорджия Мелони и Барт Де Вевер из Бельгии попытались апеллировать к эго Орбану, сочувственно высказываясь о понимании его позиции.

"Вы должны относиться к нему как к 6-летнему ребенку, вы должны подстраиваться под него", - сказал один из дипломатов.

По мнению нескольких источников, ставка заключается в том, что так или иначе все изменится после того, как венгры пойдут на выборы 12 апреля. Если Орбан проиграет, то его преемник может быть мотивирован снять препятствия Будапешта в обмен на выделение средств ЕС.

"Франция и Германия не желали тратить много времени или политического капитала, чтобы убедить Орбана на саммите в четверг, и не имели никакого желания помочь его избирательной кампании", - сообщил источник издания.