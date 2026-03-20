Деньги будут "так или иначе": фон дер Ляйен заверила, что Украина получит кредит от ЕС
Европейский Союз "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и "Радио Свобода".
"Кредит остается заблокированным, поскольку один лидер не держит свое слово. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве. Мы выполним свое обещание так или иначе", - сказала фон дер Ляйен.
В том, что средства Украине тем или иным путем будут предоставлены, заверил и президент Европейского совета Антониу Кошта.
По его словам, лидеры во время саммита не возвращались к обсуждению вопроса предоставления средств Украине, зато брали слово, чтобы "четко осудить позицию премьера Венгрии Виктора Орбана", который отступил от данного обещания поддержать заем.
"Все лидеры должны придерживаться своего слова. И никто не может шантажировать Европейский совет. Никто не может шантажировать институты Европейского Союза. И мы должны выполнить это решение (о предоставлении кредита Украине - ред.)", - подчеркнул Кошта.
Орбан блокирует кредит для Украины
Напомним, Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро. Для того, чтобы деньги начали передавать Украине, необходимо согласие всех стран-членов ЕС.
Будапешт начал блокировать передачу кредита после того, как работа нефтепровода "Дружба" была прекращена в результате российского удара в конце января.
Венгрия заявляет, что транзит российской нефти по "Дружбе" прекратился якобы по инициативе Украины.
Недавно Украина приняла предложение Евросоюза по ремонту нефтепровода. Он будет происходить при финансовой и технической поддержке ЕС.
Несмотря на это, Венгрия продолжает блокировать передачу денег Украине. Премьер Виктор Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока поставки российской нефти через украинскую территорию не восстановят.
Несмотря на систематическое блокирование со стороны Венгрии, Евросоюз продолжает техническую подготовку к выплате Украине кредита объемом 90 млрд евро. В Брюсселе сосредоточены на том, чтобы политические преграды не остановили процесс предоставления финансовой поддержки.
Лидеры стран-членов ЕС собрались 19 марта в Брюсселе, чтобы обсудить такие насущные вопросы, как война в Иране и помощь Украине. Однако несмотря на "горячие" дебаты, убедить премьера Венгрии снять свое вето на кредит так и не удалось.
