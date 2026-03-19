"Понимаю его": СМИ распространили заявление Мелони об Орбане, в Риме опровергают

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время закрытого заседания саммита Евросовета шокировала лидеров ЕС тем, что выразила понимание позиции премьера Венгрии Виктора Орбана по блокированию помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Источники, знакомые с ходом конфиденциальных переговоров, сказали, что Мелони заявила другим лидерам ЕС, что "прекрасно понимает" причины, по которым Орбан отказался от поддержки обещанного кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и наоборот, заблокировал ее.

Один из дипломатов на анонимной основе процитировал итальянского премьера, которая назвала позицию Орбана "нормальной", поскольку "все меняется". По словам Мелони, Орбан находится на пороге выборов.

"Если бы я была в такой же ситуации, я бы это поняла", - сказала она.

При этом, хотя и Мелони, и Орбан представляют в своих странах правые силы, итальянский лидер до сих пор преимущественно придерживалась основной линии ЕС. Тогда как венгерское правительство считается главным препятствием в вопросах поддержки Киева.

В офисе Джорджии Мелони в Риме эти заявления категорически опровергли, назвав сообщения дипломатов "абсолютно безосновательными". Там утверждают, что Мелони никогда не говорила такого, а ее слова быть искажены.