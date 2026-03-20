ЕС должен найти выход: Зеленский оптимистичен по поводу кредита на 90 млрд евро
Европейский Союз найдет варианты финансирования потребностей Украины даже учитывая то, что ситуация с разблокированием кредита остается неопределенной из-за саботажа Венгрии.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Зеленский отметил, что проговаривал вопрос с лидерами Европейского Союза, в том числе с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Мы настроены более оптимистично, они найдут варианты, как частично нас финансировать. Мы ждем первый транш из той суммы, о которой мы договаривались на именно 26-й год, в апреле месяце", - заверил Зеленский.
Президент добавил, что Евросоюз давал обязательства предоставить кредит Украине. Поэтому Киев надеется, что несмотря на действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана выход будет найден.
"Я считаю, что в любом случае, даже находя альтернативные временные шаги, ЕС должны... а так как имели согласование всеми лидерами перед этим в конце 25-го года по выделению 90 миллиардов, поэтому ЕС должны найти выход из этой ситуации", - резюмировал он.
Орбан блокирует кредит для Украины: последние новости
Напомним, что пророссийская Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро. Непосредственно сам Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти - которые сейчас не осуществляются из-за повреждения трубопровода российскими ударами.
19 марта во время саммита глав ЕС, несмотря на "горячие" дебаты, убедить премьера Венгрии снять свое вето на кредит так и не удалось. Это вызвало ярость и возмущение у членов ЕС.
Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Евросовета Антониу Кошта вообще назвал поведение Орбана "неприемлемым".
После саммита президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.
