ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС должен найти выход: Зеленский оптимистичен по поводу кредита на 90 млрд евро

16:57 20.03.2026 Пт
2 мин
Зеленский выразил надежду, что Евросоюз найдет выход, поскольку он взял на себя обязательства
aimg Антон Корж
Европейский Союз найдет варианты финансирования потребностей Украины даже учитывая то, что ситуация с разблокированием кредита остается неопределенной из-за саботажа Венгрии.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также: Деньги будут "так или иначе": фон дер Ляйен заверила, что Украина получит кредит от ЕС

Зеленский отметил, что проговаривал вопрос с лидерами Европейского Союза, в том числе с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы настроены более оптимистично, они найдут варианты, как частично нас финансировать. Мы ждем первый транш из той суммы, о которой мы договаривались на именно 26-й год, в апреле месяце", - заверил Зеленский.

Президент добавил, что Евросоюз давал обязательства предоставить кредит Украине. Поэтому Киев надеется, что несмотря на действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана выход будет найден.

"Я считаю, что в любом случае, даже находя альтернативные временные шаги, ЕС должны... а так как имели согласование всеми лидерами перед этим в конце 25-го года по выделению 90 миллиардов, поэтому ЕС должны найти выход из этой ситуации", - резюмировал он.

Орбан блокирует кредит для Украины: последние новости

Напомним, что пророссийская Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро. Непосредственно сам Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти - которые сейчас не осуществляются из-за повреждения трубопровода российскими ударами.

19 марта во время саммита глав ЕС, несмотря на "горячие" дебаты, убедить премьера Венгрии снять свое вето на кредит так и не удалось. Это вызвало ярость и возмущение у членов ЕС.

Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Евросовета Антониу Кошта вообще назвал поведение Орбана "неприемлемым".

После саммита президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

Подробнее о том, что происходило вчера в Брюсселе, на что надеется ЕС и есть ли "план Б", - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Владимир Зеленский Евросоюз Украина
