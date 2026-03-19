Неприемлемое поведение: Орбана жестко раскритиковали во время заседания Евросовета

Поведение пророссийского венгерского премьера Виктора Орбана по блокированию кредита для Украины является неприемлемым. Орбан нарушил "красную линию" для члена Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Президент Европейского совета Антониу Кошта набросился на Орбана во время обсуждения в зале кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Он заявил, что поведение Орбана является "неприемлемым".

Кошта добавил, что любой лидер ЕС ранее не нарушал эту "красную линию". На это не должно влиять даже то, что по мнению Венгрии, ситуация изменилась - поскольку "изменения" связаны с российскими атаками. Мнение Кошты поддержали еще 20 лидеров ЕС.

" Решение лидера не может зависеть от действий третьей страны. Кошта добавил, что Будапешт имеет доступ к альтернативным маршрутам поставок нефти", - пишет издание.