"Плана Б" нет? Туск дал неутешительный прогноз по кредиту для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует тему Украины в избирательной кампании внутри страны. Поэтому до выборов, которые состоятся 12 апреля, вряд ли удастся разблокировать кредит ЕС для Киева.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции после заседания Евросовета в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По словам Туска, европейским лидерам не удалось убедить Орбана, и он и в дальнейшем, "используя определенные процедурные или формальные хитрости, настроен блокировать помощь для Украины".
Польский премьер отметил, что это плохая ситуация с польской и европейской перспективы, поскольку "речь идет, прежде всего, о шансе остановить Россию и ее агрессию в Украине".
Он добавил, что в Брюсселе будут искать какие-то другие способы решения этой проблемы, но это будет непросто, поскольку вопрос финансовой помощи для Украины требует единодушия среди стран ЕС.
Туск также отметил, что в этом вопросе у ЕС нет никакого "плана Б".
"Политическая интуиция мне подсказывает, что до 12 апреля (выборы в Венгрии - ред.) мы не сможем запустить эту финансовую помощь, этот заем для Украины", - отметил он.
Орбан блокирует кредит для Украины
Напомним, Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро.
Будапешт начал блокировать передачу кредита после того, как работа нефтепровода "Дружба" была прекращена в результате российского удара в конце января.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока поставки российской нефти через украинскую территорию не возобновятся.
19 марта лидеры стран-членов ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить такие насущные вопросы, как война в Иране и помощь Украине. Однако несмотря на "горячие" дебаты, убедить премьера Венгрии снять свое вето на кредит так и не удалось.
После саммита президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.
