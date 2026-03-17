Нет нефти - нет денег: Орбан все еще непреклонен в отношении "Дружбы", несмотря на заявление ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит своей позиции относительно финансовых решений ЕС без возобновления поставок нефти через нефтепровод "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в Facebook.
"Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной", - подчеркнул Орбан.
Он также обвинил Украину в отказе допустить венгерских экспертов для проверки состояния нефтепровода.
"Они не соглашаются и даже открыто заявляют, что не намерены передавать дешевую российскую нефть в Венгрию", - заявил премьер.
Орбан добавил, что рассматривает ситуацию вокруг "Дружбы" как попытку повлиять на внутреннюю политику Венгрии.
"Поэтому ситуация чрезвычайно проста. Если нет нефти, нет денег", - подытожил он.
ЕС изменил текст заявления о "Дружбе"
В то же время в ЕС скорректировали официальную позицию по ситуации с нефтепроводом, передает "Украинская правда". Из заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты исчезло положение о связи возобновления работы "Дружбы" с финансовой поддержкой Украины и новым пакетом санкций против России.
В первоначальной версии документа говорилось, что возобновление поставок нефти является необходимым условием для возобновления обсуждения кредита для Украины на 90 млрд евро и принятия 20-го пакета санкций.
Однако в отредактированном варианте этот тезис отсутствует. В то же время ЕС сообщил о готовности предоставить техническую поддержку и финансирование для ремонта нефтепровода, а Украина согласилась на такое предложение.
Обновленный текст заявления был обнародован на сайте Еврокомиссии.
Напомним, ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" обострилась после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан потребовал от Украины возобновить транзит нефти, фактически выдвинув ультиматум и установив трехдневный дедлайн.
В ответ Еврокомиссия заявила о готовности помочь с ремонтом поврежденного участка трубопровода. В то же время эксперты расценивают действия Будапешта как политическое давление с использованием энергетики в качестве рычага влияния.
Кроме того, в Киев прибыла венгерская делегация во главе с госсекретарем Минэкономики Габором Чапеком, однако в МИД Украины подчеркнули, что ее представители не имели официального статуса.