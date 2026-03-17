Нет нефти - нет денег: Орбан все еще непреклонен в отношении "Дружбы", несмотря на заявление ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит своей позиции относительно финансовых решений ЕС без возобновления поставок нефти через нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в Facebook.

"Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной", - подчеркнул Орбан.

Он также обвинил Украину в отказе допустить венгерских экспертов для проверки состояния нефтепровода.

"Они не соглашаются и даже открыто заявляют, что не намерены передавать дешевую российскую нефть в Венгрию", - заявил премьер.

Орбан добавил, что рассматривает ситуацию вокруг "Дружбы" как попытку повлиять на внутреннюю политику Венгрии.

"Поэтому ситуация чрезвычайно проста. Если нет нефти, нет денег", - подытожил он.

ЕС изменил текст заявления о "Дружбе"

В то же время в ЕС скорректировали официальную позицию по ситуации с нефтепроводом, передает "Украинская правда". Из заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты исчезло положение о связи возобновления работы "Дружбы" с финансовой поддержкой Украины и новым пакетом санкций против России.

В первоначальной версии документа говорилось, что возобновление поставок нефти является необходимым условием для возобновления обсуждения кредита для Украины на 90 млрд евро и принятия 20-го пакета санкций.

Однако в отредактированном варианте этот тезис отсутствует. В то же время ЕС сообщил о готовности предоставить техническую поддержку и финансирование для ремонта нефтепровода, а Украина согласилась на такое предложение.

Обновленный текст заявления был обнародован на сайте Еврокомиссии.