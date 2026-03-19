Орбан пересек "красную линию" ЕС, после выборов его ждет расплата, - Politico

Венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал кредит для Украины на 90 миллиардов евро, который сам же одобрил в декабре, - и этим пересек черту, за которой ЕС больше не будет молчать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг может стать для Орбана последним - в апреле его ждут выборы, где он уступает оппоненту.

О предстоящей расплате для Будапешта заявили пять дипломатов ЕС и министр правительства одной из стран блока.

Реакция ЕС

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул на закрытой встрече прямо предупредил: обструкционизм Будапешта больше нельзя терпеть. Другие министры высказались еще жестче.

"Премьер-министр Орбан должен понять, что он постоянно испытывает пределы того, что другие государства-члены готовы терпеть", - заявил один из дипломатов ЕС.

Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса.

Что будет дальше

Реальные последствия зависят от результатов выборов 12 апреля. Если победит соперник Орбана Петер Мадьяр - ЕС займет позицию ожидания. Если Орбана переизберут - начнется "серьезный разговор" между странами блока о дальнейших действиях.

"Это, несомненно, будет иметь последствия после выборов. Мы просто ждем, когда это произойдет", - сказал один из дипломатов.

Сейчас ЕС рассматривает привязку финансирования к более строгим условиям соблюдения верховенства права.

Лидеры стоят перед выбором: снять кредит с повестки дня и разозлить Зеленского - или идти на конфронтацию с Венгрией и выглядеть так, будто подвергаются шантажу.

"Если мы не сможем добиться предоставления кредита, Зеленский, вполне справедливо, будет в ярости", - признал один из дипломатов.

Что произошло

Орбан воспользовался повреждением нефтепровода "Дружба" в январе, чтобы заблокировать кредит для Украины. Это нарушение собственного слова, данного лидерам ЕС, и одновременно удобный повод для предвыборной кампании.

Параллельно венгерский премьер задерживал бронированный конвой с украинским золотом и публиковал видео с заявлениями об угрозах его семье со стороны Украины.