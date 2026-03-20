"Необхідна гнучкість": Мелоні не підтримує дії Орбана щодо кредиту для України

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відкинула інформацію ЗМІ про те, що вона нібито підтримала позицію проросійського угорського прем'єра Віктора Орбана щодо блокування кредиту для України.
Мелоні наголосила, що вихід із ситуації можливий через взаємні поступки сторін. За її словами, основна частина засідання Європейської ради була присвячена саме розблокуванню угорською стороною кредиту для України на суму 90 мільярдів євро.
Водночас Мелоні назвала "дивними" інтерпретації її слів, які раніше з'явилися у ЗМІ - що вона, мовляв, підтримує позицію Орбана щодо України. Насправді це далеко не так.
" Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін. Отже, з одного боку, на мій погляд, необхідне відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а з іншого - 90 мільярдів будуть автоматично розблоковані", - заявила Мелоні.
Зазначимо, трохи раніше в ЗМІ повідомили, що Мелоні під час закритого засідання саміту Євроради шокувала лідерів ЄС тим, що висловила розуміння позиції Орбана щодо блокування допомоги Україні. Мелоні нібито виправдала дії Орбана тим, що він перебуває на порозі виборів.
"Якби я була в такій самій ситуації, я б це зрозуміла", - сказала вона.
Тим часом Угорщина продовжує блокувати надання Україні кредиту від ЄС. Нещодавно Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки Україна не відновить постачання російської нафти.
Члени ЄС сильно обурені поведінкою Орбана. Наприклад, Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу. Президент Євроради Антоніу Кошта взагалі назвав поведінку угорського прем'єра "неприйнятною". Проте попри критику знайшлися ті, хто виступив на захист Орбана.
Після саміту президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС "так чи інакше" надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, попри блокування з боку Угорщини. Надію на це висловив також президент України Володимир Зеленський.