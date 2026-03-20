"Необхідна гнучкість": Мелоні не підтримує дії Орбана щодо кредиту для України

Мелоні наголосила, що вихід із ситуації можливий через взаємні поступки сторін. За її словами, основна частина засідання Європейської ради була присвячена саме розблокуванню угорською стороною кредиту для України на суму 90 мільярдів євро.

Водночас Мелоні назвала "дивними" інтерпретації її слів, які раніше з'явилися у ЗМІ - що вона, мовляв, підтримує позицію Орбана щодо України. Насправді це далеко не так.

" Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін. Отже, з одного боку, на мій погляд, необхідне відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а з іншого - 90 мільярдів будуть автоматично розблоковані", - заявила Мелоні.

Зазначимо, трохи раніше в ЗМІ повідомили, що Мелоні під час закритого засідання саміту Євроради шокувала лідерів ЄС тим, що висловила розуміння позиції Орбана щодо блокування допомоги Україні. Мелоні нібито виправдала дії Орбана тим, що він перебуває на порозі виборів.

"Якби я була в такій самій ситуації, я б це зрозуміла", - сказала вона.