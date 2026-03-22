Орбан сравнил "давление" Зеленского и Брюсселя с временами коммунизма

Венгерский премьер Виктор Орбан сравнил нынешнее "сопротивление давлению Украины и Брюсселя" со свержением коммунистической власти в Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в X.
Премьер Венгрии опубликовал видео с сообщением, в котором подчеркнул, что Будапешт "не уступит под давлением Украины и Брюсселя".
"Мы свергли коммунизм. Мы боролись за свою свободу. Мы построили христианское, семейное и патриотическое государство. А теперь Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) и брюссельцы думают, что мы отступим? Не смешите меня", - подчеркнул Орбан.
Напомним, Орбан строит свою предвыборную кампанию на попытках создать из Украины врага. Несмотря на опасность, которую несут для него такие действия, пророссийский венгерский премьер планомерно обостряет отношения с Киевом.
В Венгрии развернулась антиукраинская и антиевропейская пропаганда. Известно, что Орбану помогает Кремль. В частности разведка Кремля предлагала инсценировать покушение на Орбана.
Отметим, МИД Украины резко отреагировал на ряд антиукраинских шагов Венгрии. Орбана предупредили об опасности, которую несут его действия.
Напомним, Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС. Недавно Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти.
Члены ЕС возмущены поведением Орбана. Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса.
Кроме того, президент Евросовета Антониу Кошта назвал поведение венгерского премьера "неприемлемым". Однако несмотря на критику нашлись те, кто выступил в защиту Орбана.