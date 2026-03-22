RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Орбан сравнил "давление" Зеленского и Брюсселя с временами коммунизма

15:54 22.03.2026 Вс
2 мин
Орбан снова за свое: досталось и президенту Украины, и ЕС
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)

Венгерский премьер Виктор Орбан сравнил нынешнее "сопротивление давлению Украины и Брюсселя" со свержением коммунистической власти в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в X.

Читайте также: Лидеры ЕС попали в ловушку Орбана и повысили его шансы на выборах, - Politico

Премьер Венгрии опубликовал видео с сообщением, в котором подчеркнул, что Будапешт "не уступит под давлением Украины и Брюсселя".

"Мы свергли коммунизм. Мы боролись за свою свободу. Мы построили христианское, семейное и патриотическое государство. А теперь Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) и брюссельцы думают, что мы отступим? Не смешите меня", - подчеркнул Орбан.

Отношения Венгрии и Украины

Напомним, Орбан строит свою предвыборную кампанию на попытках создать из Украины врага. Несмотря на опасность, которую несут для него такие действия, пророссийский венгерский премьер планомерно обостряет отношения с Киевом.

В Венгрии развернулась антиукраинская и антиевропейская пропаганда. Известно, что Орбану помогает Кремль. В частности разведка Кремля предлагала инсценировать покушение на Орбана.

Отметим, МИД Украины резко отреагировал на ряд антиукраинских шагов Венгрии. Орбана предупредили об опасности, которую несут его действия.

Орбан и кредит для Украины

Напомним, Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС. Недавно Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти.

Члены ЕС возмущены поведением Орбана. Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса.

Кроме того, президент Евросовета Антониу Кошта назвал поведение венгерского премьера "неприемлемым". Однако несмотря на критику нашлись те, кто выступил в защиту Орбана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
