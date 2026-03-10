ua en ru
"Сорвали аплодисменты в Москве": МИД жестко ответил Венгрии на антиукраинские шаги

20:32 10.03.2026 Вт
2 мин
Будапешт стал настоящим "Троянским конем" в Европе и действует в унисон с политикой РФ
aimg Валерий Ульяненко
"Сорвали аплодисменты в Москве": МИД жестко ответил Венгрии на антиукраинские шаги Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)

Венгрия своей резолюцией об отказе от поддержки евроинтеграции Украины, ее военного финансирования, а также захватом инкассаторов "сорвала аплодисменты в Москве".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского Министерства иностранных дел.

Читайте также: Правительство Орбана "узаконило" арест денег и золота Ощадбанка

В заявлении говорится, что эти шаги Венгрии "не являются удивлением" для Украины и "позорные позиции" венгерских властей давно известны.

"Считаем, что голосование об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС посылает сигнал прежде всего венгерскому национальному меньшинству в Украине. Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии - ред.) фактически "закрывает" двери в ЕС именно перед их лицом", - отметили в МИД.

Министерство констатировало, что Будапешт играет "роль троянского коня в ЕС" блокированием финансовой и военной поддержки в противодействии агрессии РФ, а также вступления Украины в ЕС.

"Такие шаги направлены на то, чтобы держать Евросоюз в заложниках. Они идут в унисон с политикой РФ в отношении ЕС, направленной на ослабление и раскол объединенной Европы. Венгерский парламент сегодня точно сорвал аплодисменты - в Москве", - сказано в заявлении.

Политический шаг Венгрии

Отмечается, что резолюция Венгрии не влияет на правила Евросоюза, а является политическим шагом в контексте избирательной кампании.

"Такими же политическими шагами является принятие правительственного постановления и соответствующего "закона", которые призваны "легализовать" похищение средств государственного Сбербанка Украины", - говорится в заявлении министерства.

МИД также отметил "ничтожность" этих решений, а также напомнил о требовании Украины о немедленном возвращении похищенных денег.

Захват инкассаторов в Венгрии

Напомним, Венгрия безосновательно задержала два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов.

Они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.

При этом Венгрия нарушила сразу три конвенции при задержании украинских инкассаторов. Несмотря на их статус свидетелей, мужчин более суток держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.

Евросоюз МИД Украины Венгрия Виктор Орбан
